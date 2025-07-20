Sarıyer'de Traş Tartışması Kanlı Bitti - Son Dakika
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Sarıyer'de Traş Tartışması Kanlı Bitti

Sarıyer\'de Traş Tartışması Kanlı Bitti
20.07.2025 14:04
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Kuaförde başlayan tartışma sonrası A.B., arkadaşına silahla saldırdı, tutuklandı.

Doğan Can CESUR/ -SARIYER'de kuaföre gelen A.B. (17) ile traş sırasında makineyle başına çizik atan arkadaşı Muhammed Burak T. (25) arasında tartışma çıktı. Hakarete maruz kalan A.B., silah alıp kuaföre geldi ardından da arkadaşına kurşun yağdırdı. Saldırı anı Güvenlik kamerasına yansırken, Sarıyer Devriye Ekipler Amirliği tarafından olayda kullandığı silahla birlikte yakalanan A.B. tutuklandı.

Olay, 28 Şubat Cuma günü saat 15.00 sıralarında Pınar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre A.B. semtteki kuaföre giderek traş olmak istedi. Ancak A.B.'nin yanına gelen 5 arkadaşından biri traş makinesini elini alarak başına çizik attı. Canı acıyan ve bu duruma sinirlenen A.B. ile taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Muhammed Burak T., A.B.'ye küfür etti. Olayın ardından kuaförden ayrılan A.B., silah aldıktan sonra kuaföreün bulunduğu yere geri geldi. Arkadaşıyla sohbet eden Muhammed Burak T.'nin yanına giden A.B., silahını çekerek kurşun yağdırdı. Olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, olay anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

SARIYER POLİSİ YAKALADI

Olayın ardından çalışma başlatan Sarıyer Devriye Ekipler Amirliği polisleri, güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Şüphelinin kimliğini tespit eden polis, A.B.'yi caddede yürürken yakaladı. Arkadaşını yaraladığı silahı merdiven boşluğuna attığını itiraf eden A.B. gözaltına alındı.Şüpheli emniyete götürülürken, silah ise merdiven boşluğunda bulundu.

17 YAŞINDAKİ SALDIRGAN TUTUKLANDI

Emniyette ifadesi alınarak hakkında adli işlem başlatılan A.B., adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan A.B., 'Ateşli silahlar kanununa muhalefet', 'Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması' suçlarından tutuklandı. Diğer yandan olaya karışan Muhammed Burak T.'nin poliste 8, A.B.'nin ise 3 suç kaydı olduğu öğrenildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Sarıyer'de Traş Tartışması Kanlı Bitti - Son Dakika

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