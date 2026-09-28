Sarıyer'de uyuşturucu operasyonunda 8 kilo 850 gram madde ele geçirildi

Sarıyer'de uyuşturucu operasyonunda 8 kilo 850 gram madde ele geçirildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sarıyer'de uyuşturucu madde ticareti yapıldığı belirlenen adrese operasyon düzenledi. Operasyonda 8 kilo 850 gram uyuşturucu ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Sarıyer'de 8 kilo 850 gram uyuşturucunun ele geçirildiği operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Emiyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçede uyuşturucu madde ticareti yapıldığı belirlenen bir adrese operasyon düzenledi.
Adreste yapılan aramada 8 kilo 850 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.
Operasyonda S.G. gözaltına alındı.
Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA
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