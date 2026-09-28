Sarıyer'de uyuşturucu operasyonunda 8 kilo 850 gram madde ele geçirildi - Son Dakika
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Sarıyer'de uyuşturucu operasyonunda 8 kilo 850 gram madde ele geçirildi

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sarıyer'de uyuşturucu madde ticareti yapıldığı belirlenen adrese operasyon düzenledi. Operasyonda 8 kilo 850 gram uyuşturucu ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Sarıyer'de 8 kilo 850 gram uyuşturucunun ele geçirildiği operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emiyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçede uyuşturucu madde ticareti yapıldığı belirlenen bir adrese operasyon düzenledi.

Adreste yapılan aramada 8 kilo 850 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Operasyonda S.G. gözaltına alındı.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüİstanbul Emniyet MüdürlüğüNarkotik SuçlarOperasyonGüvenlik3. SayfaSarıyerGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Sarıyer'de uyuşturucu operasyonunda 8 kilo 850 gram madde ele geçirildi - Son Dakika
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