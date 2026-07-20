Sarıyer\'de Vale Denetimi: 54 Trafik İhlali

SARIYER'de vale ve değnekçilere yönelik denetim gerçekleştiren polis ekipleri, 54 trafik ihlali nedeniyle 84 bin 948 lira para cezası kesildi. Vale belgesi bulunmayan 2 kişi yakalanırken, haklarında adli işlem başlatılan şüpheliler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından serbest bırakıldı.

Olay, 11 Temmuz'da Köybaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, vale ve değnekçilik faaliyetleriyle yasak parklanmalara yönelik denetim yaptı.

54 İŞLEM YAPILDI

Denetimlerde, taşıt yoluna trafiği güçleştirecek şekilde engel oluşturulması nedeniyle 4, taksi durağında duraklama nedeniyle 1, duraklamanın yasak olduğu yerlere park edilmesi nedeniyle 17, kurallara uygun park eden araçların çıkışını engelleyecek şekilde park edilmesi nedeniyle 29, toplu taşıma durağına 15 metreden yakın park edilmesi nedeniyle 1 ve yaya yoluna park edilmesi nedeniyle 2 olmak üzere toplam 54 işlem yapıldı. Denetimlerde toplam 84 bin 948 lira idari para cezası kesildi.

2 KİŞİ YAKALANDI

Denetimlerde vale belgesi bulunmadığı belirlenen Y.Ş. (42) ile K.Ş. (33) ise gözaltına alındı. Haklarında, Karayolları Trafik Kanunu kapsamında karayolunda yetkili idare veya işletme izni bulunmadığı halde park ücreti almak veya almaya teşebbüs etmek suçundan adli işlem yapıldı. İşlemlerinin tamamlanmasının ardından dosyaları adli makamlara ikmalen gönderilmek üzere serbest bırakıldı.