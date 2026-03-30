Sarıyer'de Yağmur Sel Oldu - Son Dakika
30.03.2026 17:00
Sarıyer'de yoğun yağış yolları göle döndürdü; sürücüler yardımsız mahsur kaldı.

SARIYER'de etkili olan yoğun yağışın ardından bazı yollar göle döndü. Yağmur suyunun biriktiği caddelerde araçlar güçlükle ilerlerken, yolda kalan sürücüler yardım bekledi.

İstanbul genelinde etkisini sürdüren yağış, Avrupa ve Anadolu Yakası'ndaki birçok ilçede hayatı olumsuz etkiledi. Sarıyer Ayazağa Mahallesi'nde caddede biriken yağmur suyu nedeniyle araçlar ilerlemekte zorlandı. Kemerburgaz, Cendere Caddesi'nde su seviyesinin yükselmesi nedeniyle araçlar ilerleyemedi, trafik durma noktasına geldi. Bazı araçlar yolda mahsur kalırken, sürücüler araçlarını iterek kurtarmaya çalıştı. Yağış nedeniyle göle dönen yolda, hafriyat kamyonları ve TIR'ların dahi kontrollü şekilde ilerlediği görüldü.

'UFAK ARAÇLARIN HİÇ BİRİ GEÇEMİYOR'

Samet Erdoğan, "Yaklaşık 3 buçuk saattir buradayız. Hiç bir şekilde yardım gelmiyor. İki taraflı sular akacak yer bulamadığı için yol göle dönmüş durumda. Ufak araçların hiç biri geçemiyor. Çekiciler de burada fırsatçılar yapıyor. 1-2 kilometre götürmeye, şu dereden geçirmeye 3-4 bin lira fiyat istiyorlar" dedi.

'HERKES BURADA KONTAĞI KAPATTI BEKLİYOR'

Serhan Topal, "Ben saat 12'den beri buradayım. 3-4 saattir mağdurum. Arabamız burada kaldı. Büyük araçlar geçebiliyor. Herkes burada kontağı kapattı bekliyor. herkes burada mağdur. İstanbul'un göbeğinde yıl olmuş 2026, gideri yapamayan belediyeye kimse bişey diyemez" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan o sözleri affetmedi: Özel’e yarım milyonluk dava
İran’dan Türkiye’ye bir füze daha: NATO unsurları devreye girdi
MHP’de İzzet Ulvi Yönter’in yerine Özgür Bayraktar getirildi
Casuslukla suçlanan İsmail Kaani uzun zaman sonra ortaya çıktı
MİT, 12 yıldır firari olan casus Önder Sığırcıklıoğlu’nu Suriye-Lübnan sınırında yakaladı
Hasbi Dede’yi tacizle suçlayan kız çocuğundan acı haber
