Sarıyer'de Yol Çökmesi Onarılıyor - Son Dakika
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Sarıyer'de Yol Çökmesi Onarılıyor

Sarıyer\'de Yol Çökmesi Onarılıyor

Sarıyer'de çöken yolun onarımı için belediye ekipleri gece boyunca çalıştı, Kaymakam inceleme yaptı.

04.05.2025 04:29
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SARIYER'de çöken yolun onarımı için belediye ekiplerinin çalışmaları gece boyunca devam etti. Sarıyer Kaymakamı Ömer Kalaylı, bölgede incelemelerde bulunarak bilgi aldı.

Sarıyer Eski Büyükdere Caddesi'nde dün gece saatlerinde meydana gelen yol çökmesi sonrası belediye ekiplerinin başlattığı dolgu ve onarım çalışmaları devam ediyor. Gece saatlerinde bölgeye gelen Sarıyer Kaymakamı Ömer Kalaylı, çalışmaları yerinde inceledi. Kaymakam Kalaylı, yetkililerden yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Trafiğe kapatılan güzergahta güvenlik önlemleri sürerken, yolun yeniden ulaşıma açılması için ekiplerin yoğun mesaisi devam ediyor.

Kaynak: DHA

Ömer Kalaylı, Acil Durum, Politika, İnceleme, Belediye, 3-sayfa, Sarıyer, Güncel, Son Dakika

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