Sarıyer\'deki silahlı saldırıya ilişkin şüpheli yakalandı

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Sarıyer'de 24 Ocak'ta bir kişinin öldüğü, ikisi polis dört kişinin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin bir şüpheli yakalandı.

Huzur Mahallesi Umar Sokak'taki bir müzikhole düzenlenen silahlı saldırıya karışan beş şüpheliden dördü İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerce yakalanırken, firari bir şüpheli aranıyordu. Bir ihbarı değerlendiren ekipler, şüpheli Muharrem Atik'i (36) 24 Mart'ta Kağıthane Seyrantepe Mahallesi'nde gözaltına aldı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Umar Sokak'taki bir müzikhole 24 Ocak'ta sabaha karşı düzenlenen silahlı saldırıda bir kişi ölmüş, ikisi polis dört kişi yaralanmıştı.