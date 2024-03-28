Sarıyer\'deki silahlı saldırıya ilişkin şüpheli yakalandı

Sarıyer'de 24 Ocak'ta bir kişinin öldüğü, ikisi polis dört kişinin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin bir şüpheli yakalandı.
Huzur Mahallesi Umar Sokak'taki bir müzikhole düzenlenen silahlı saldırıya karışan beş şüpheliden dördü İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerce yakalanırken, firari bir şüpheli aranıyordu. Bir ihbarı değerlendiren ekipler, şüpheli Muharrem Atik'i (36) 24 Mart'ta Kağıthane Seyrantepe Mahallesi'nde gözaltına aldı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Umar Sokak'taki bir müzikhole 24 Ocak'ta sabaha karşı düzenlenen silahlı saldırıda bir kişi ölmüş, ikisi polis dört kişi yaralanmıştı.
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Artvin-Erzurum kara yolunda meydana gelen kazada hayatını kaybeden gazeteci Tolga Gül'e Allah'tan rahmet diledi. Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Gül'e başsağlığı dileklerini iletti ve kazada yaralanan TRT Haber muhabiri Fatih Tüysüz'e acil şifalar temenni etti.
Beşiktaş'ta yasak yerden 'U' dönüşü yapan hafif ticari araca motosiklet çarptı. Motosiklet sürücüsü Semanur Hacıoğlu ağır yaralanırken, aracın sürücüsü A.Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde Kemalpaşa Mahallesi'nde 2 genç kız arasında çıkan kavga amatör kamera tarafından kaydedildi. Kavgaya saça saça baş başa giren genç kızlar, çevredeki vatandaşlar tarafından ayırıldı. Kavga eden kızlar olay yerinden uzaklaştı.
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde akşam saatlerinde 2.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Bölgede aylardır sık sık depremler yaşanırken, yer bilimcileri Hakkari'de 7 ve üzeri büyüklüğünde bir deprem beklentisinde bulunuyor. AFAD verilerine göre, deprem saat 20.22'de merkez üssü Hakkari'nin Yüksekova ilçesinin Dağlıca köyünde gerçekleşti ve can ve mal kaybı yaşanmadı.
Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, Esenyurt Nene Hatun Kültür Merkezi'nde düzenlenen bir programda İstanbul'un geleceği hakkında konuştu. Kurum, trafik sorununu çözeceklerini ve İstanbul'u kaderine terk etmeyeceklerini söyledi. Ayrıca, istişare geleneğine uygun bir şekilde hizmet edeceklerini ve milletin yanında olacaklarını vurguladı.
Bingöl merkezde meydana gelen trafik kazasında, iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Kaza, Genç Caddesi Tugay Kavşağı'nda meydana geldi. Yaralılar, Bingöl Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Bingöl merkezde meydana gelen trafik kazasında, iki otomobil çarpıştı ve 4 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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