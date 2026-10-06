Sarıyer Ferahevler'de 2 aracın daha karıştığı zincirleme kazada 3 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sarıyer Ferahevler'de 2 aracın daha karıştığı zincirleme kazada 3 kişi yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sarıyer Ferahevler\'de 2 aracın daha karıştığı zincirleme kazada 3 kişi yaralandı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sarıyer Ferahevler'de saat 10.40 sıralarında kamyonet ile otomobilin çarpıştığı, 2 aracın daha karıştığı zincirleme kazada 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken hayati tehlikelerinin bulunmadığı ve kazanın güvenlik kamerasına yansıdığı öğrenildi.

SARIYER'de kamyonet ile otomobilin çarpışmasının ardından, 2 aracın daha karıştığı zincirleme kazada 3 kişi yaralandı. Kaza güvenlik kamerasına yansırken, yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 10.40 sıralarında Ferahevler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Ç. (33) idaresindeki 34 ER 4430 plakalı kamyonet ile Gülşah Ç. (31) yönetimindeki 34 NJP 691 plakalı otomobil çarpıştı. Bunun üzerine 2 aracın daha karıştığı zincirleme kazada otomobil sürücüsü Gülşah Ç. bacağından, aynı araçtaki yolculardan Ali G. (78) boynundan, Merve G. C. (40) ise bacağından yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kaza çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasıyla kaydedilirken, 4 araçta ise hasar meydana geldi. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA
GüvenlikSarıyerGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstanbul’da ortaokulda bir öğrenci 8 öğrenciyi bıçakladı İstanbul'da ortaokulda bir öğrenci 8 öğrenciyi bıçakladı
Rakibi karşısında yerde kaldı Galatasaraylılar görünce isyan etti Rakibi karşısında yerde kaldı! Galatasaraylılar görünce isyan etti
İşte ortaokulda dehşet saçan öğrencinin gözaltına alındığı anlar İşte ortaokulda dehşet saçan öğrencinin gözaltına alındığı anlar
Karadeniz’de 2 günde ikinci saldırı Vurulan gemi battı, mürettebattan haber alınamıyor Karadeniz'de 2 günde ikinci saldırı! Vurulan gemi battı, mürettebattan haber alınamıyor
Başakşehir’deki okul saldırısında bir öğrenci hayatını kaybetti Başakşehir'deki okul saldırısında bir öğrenci hayatını kaybetti
İsmail Kartal ismini sildi Fenerbahçe’de 20 milyon Euro’luk ayrılık İsmail Kartal ismini sildi! Fenerbahçe'de 20 milyon Euro'luk ayrılık
20:02
Metin Diyadin ile yollarını ayıran Gençlerbirliği’nde yılın sürprizi: Carlos Tevez
Metin Diyadin ile yollarını ayıran Gençlerbirliği'nde yılın sürprizi: Carlos Tevez
19:20
Rusya’nın Soçi kentinde petrol tankeri vuruldu
Rusya'nın Soçi kentinde petrol tankeri vuruldu
19:12
Emirhan Topçu’nun yedek kulübesinde okey oynadığı anlar ortaya çıktı
Emirhan Topçu'nun yedek kulübesinde okey oynadığı anlar ortaya çıktı
18:49
Fon krizinde adı geçen iş insanı Ali Emre Ballı aracında ölü bulundu
Fon krizinde adı geçen iş insanı Ali Emre Ballı aracında ölü bulundu
18:06
AK Parti, fon krizinde harekete geçti TBMM’ye 10 maddelik kanun teklifi sunulacak
AK Parti, fon krizinde harekete geçti! TBMM'ye 10 maddelik kanun teklifi sunulacak
17:57
Ahmet Nur Çebi’den TFF Başkan adaylığı için açıklama Önce ’’Hayır’’ dedi ama...
Ahmet Nur Çebi'den TFF Başkan adaylığı için açıklama! Önce ''Hayır'' dedi ama...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2026 20:21:09. #7.12#
SON DAKİKA: Sarıyer Ferahevler'de 2 aracın daha karıştığı zincirleme kazada 3 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei