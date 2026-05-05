Sarıyer Hastanesinde Yangın Kontrol Altına Alındı

Sarıyer'deki Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Kazım Karabekir Mahallesi Boğazköy Caddesi'nde bulunan hastanenin acil bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.
Olayda can kaybı ya da yaralanan olmadı.
