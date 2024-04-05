Sarıyer Kuzey Marmara Otoyolu'nda Dorsesi Yanan Tır 3 Kilometre Alevler İçinde İlerledi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Sarıyer Kuzey Marmara Otoyolu'nda Dorsesi Yanan Tır 3 Kilometre Alevler İçinde İlerledi

Sarıyer Kuzey Marmara Otoyolu\'nda Dorsesi Yanan Tır 3 Kilometre Alevler İçinde İlerledi

Sarıyer Kuzey Marmara Otoyolu'nda dorsesi yanan eşya yüklü tır, sürücüsünün yangının başka araçlara sıçramaması için güvenli alan bulma çabası sebebiyle yaklaşık 3 kilometre alevler içinde ilerledi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi ve yangın söndürüldü. Yangın nedeniyle otoyolda uzun araç kuyrukları oluştu.

05.04.2024 16:37  Güncelleme: 16:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sarıyer Kuzey Marmara Otoyolu'nda dorsesi yanan eşya yüklü tır, sürücüsünün yangının başka araçlara sıçramaması için güvenli alan bulma çabası sebebiyle yaklaşık 3 kilometre alevler içinde ilerledi.

Kuzey Marmara Otoyolu, Uskumruköy Kavşağı mevkiinde, 06 BZA 227 plakalı tırın sürücüsü Fatih Güngör, seyir halindeyken aracın dorsesinden duman yükseldiğini gördü.

Yol kenarındaki kimyasal kontrol noktası önünde ilerlerken alanda kimyasal madde yüklü çok sayıda araç bulunduğunu fark eden Güngör, dorsesi yanan tırı sürmeye devam etti. Yanan dorseyle yaklaşık 3 kilometre ilerleyen sürücü, güvenli bir alana gelince dorseyi çekici kısmından ayırarak araçtan indi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yanan dorse itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürülürken, Karayolları ve jandarma ekipleri güvenlik önlemi aldı.

Yangın nedeniyle Kuzey Marmara Otoyolu Ankara istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.

Olayı anlatan tır şoförü Fatih Güngör, "Araba alev aldı. Öyle olunca kimyasalcılara girmedik. Burayı müsait gördük. Oradan buraya yaklaşık 3-4 kilometre var." diye konuştu.

Öte yandan, tırın dorsesinin yanması çevredekilerin cep telefonlarıyla kaydedildi.

Kaynak: AA

İtfaiye, Marmara, Sarıyer, Ankara, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sarıyer Kuzey Marmara Otoyolu'nda Dorsesi Yanan Tır 3 Kilometre Alevler İçinde İlerledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:22 29 kişinin öldüğü yangınla ilgili 8 kişi tutuklandı 29 kişinin öldüğü yangınla ilgili 8 kişi tutuklandı
17:00 Bayramda İstanbul’da toplu taşıma ücretsiz olacak Bayramda İstanbul'da toplu taşıma ücretsiz olacak
16:09 PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ın memleketinde seçimler iptal edildi PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın memleketinde seçimler iptal edildi
14:21 Şanlıurfa’da otomobil ile kamyon çarpıştı 1’i polis 4 kişi hayatını kaybetti Şanlıurfa'da otomobil ile kamyon çarpıştı! 1'i polis 4 kişi hayatını kaybetti
14:04 Türkiye, Avrupa’da konvansiyonel askeri ekipmanlara sınırlama getiren AKKA’yı askıya aldı Türkiye, Avrupa'da konvansiyonel askeri ekipmanlara sınırlama getiren AKKA'yı askıya aldı
17:20 Dursun Özbek’ten Fenerbahçe’ye net çağrı: Süper Kupa’ya tam kadro çıkın Dursun Özbek'ten Fenerbahçe'ye net çağrı: Süper Kupa'ya tam kadro çıkın
15:38 Konu: Süper Kupa Ali Koç, TFF’yi bu kez İngiliz basınına şikayet etti Konu: Süper Kupa! Ali Koç, TFF'yi bu kez İngiliz basınına şikayet etti
15:08 MİT, PKKKCK-PYDYPG sorumlusu İpek Demir’i Suriye’den Türkiye’ye getirdi MİT, PKK/KCK-PYD/YPG sorumlusu İpek Demir'i Suriye'den Türkiye'ye getirdi
14:45 Esra Erol’da akıllara durgunluk veren olay Katil olduğu öğrenilen dadı, erkek çıktı Esra Erol'da akıllara durgunluk veren olay! Katil olduğu öğrenilen dadı, erkek çıktı
14:39 Seçimi kaybeden muhtar adayından sitem dolu şiir “Baldız“ ve “Bacanak“ kısmı efsane Seçimi kaybeden muhtar adayından sitem dolu şiir! "Baldız" ve "Bacanak" kısmı efsane
14:36 Tom Cruise’un Bugatti marka otomobil satın alması yasaklandı Tom Cruise'un Bugatti marka otomobil satın alması yasaklandı
14:01 2 yaşındaki Mehmet bebek, evde çıkan yangında hayatını kaybetti 2 yaşındaki Mehmet bebek, evde çıkan yangında hayatını kaybetti
13:56 Ne diyeceği merak konusuydu Ali Koç’u topa tutan Aziz Yıldırım’dan bomba Süper Kupa yorumu Ne diyeceği merak konusuydu! Ali Koç'u topa tutan Aziz Yıldırım'dan bomba Süper Kupa yorumu
13:16 Kabir ziyaretinde çoban köpeklerinin saldırısına uğrayan 82 yaşındaki kadın hayatını kaybetti Kabir ziyaretinde çoban köpeklerinin saldırısına uğrayan 82 yaşındaki kadın hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.04.2024 17:54:57. #1.12#
SON DAKİKA: Sarıyer Kuzey Marmara Otoyolu'nda Dorsesi Yanan Tır 3 Kilometre Alevler İçinde İlerledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement