Sarıyer TEM'de kaza sonrası 2 araç alev alev yandı, ekipler sevk edildi - Son Dakika
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Sarıyer TEM'de kaza sonrası 2 araç alev alev yandı, ekipler sevk edildi

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Sarıyer TEM\'de kaza sonrası 2 araç alev alev yandı, ekipler sevk edildi
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Sarıyer'de TEM Otoyolu'nda meydana gelen kazanın ardından 2 araç alev alev yandı. Sarıyer'de olayın ihbar edilmesinin ardından olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

SARIYER, TEM Otoyolu'nda kazanın ardından 2 araç alev alev yandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kaynak: DHA
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