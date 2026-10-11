Sarıyer TEM\'de kaza sonrası 2 araç alev alev yandı, ekipler sevk edildi

Sarıyer TEM'de kaza sonrası 2 araç alev alev yandı, ekipler sevk edildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sarıyer'de TEM Otoyolu'nda meydana gelen kazanın ardından 2 araç alev alev yandı. Sarıyer'de olayın ihbar edilmesinin ardından olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
SARIYER, TEM Otoyolu'nda kazanın ardından 2 araç alev alev yandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kaynak: DHA
Sizin düşünceleriniz neler ?