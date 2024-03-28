Şarkı Sözleri Öfkeli ve Tekrarlı Hale Geliyor - Son Dakika
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Şarkı Sözleri Öfkeli ve Tekrarlı Hale Geliyor

Avusturya'da yapılan bir araştırma, son 40 yılda şarkı sözlerinin daha öfkeli ve tekrarlı hale geldiğini ortaya koydu. Rap şarkıları öfke ve olumsuz duygularda en derin artışı gösterirken, şarkı sözlerinin genel olarak daha basit ve anlaşılması daha kolay hale geldiği tespit edildi. Ayrıca, şarkılarda kullanılan farklı kelimelerin sayısının azaldığı da belirlendi. Araştırmacılar, müziğin toplumun bir aynası olduğunu ve şarkılardaki değişikliklerin toplum ve kültürdeki genel değişiklikleri yansıttığını belirtti.

28.03.2024 22:49
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Avusturya'da yapılan yeni bir araştırma, şarkı sözlerinin son yıllarda daha öfkeli ve tekrarlı hale geldiğini ortaya koydu.

Independent'in haberine göre, yeni yayınlanan bir araştırmada, 1980 -2020 yıllarında yayınlanan 12 bin İngilizce şarkının sözlerini analiz edildi.

Araştırmaya göre, rap, country, pop, R&B ile rock şarkılarındaki sözler daha basit ve tekrarlayıcı hale gelirken, rap şarkıları öfke ve olumsuz duygularda en derin artışı gösterdi.

Şarkı sözlerinin genel olarak son 40 yılda daha öfkeli hale geldiği ortaya koyulurken şarkı sözlerinin zaman içinde daha basit ve anlaşılması daha kolay hale geldiği tespit edildi.

Analizler ayrıca şarkılarda kullanılan farklı kelimelerin sayısının, özellikle rap ve rock şarkılarında azaldığını gösterdi.

Avusturya'daki Innsbruck Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri Bölümünden Yardımcı Doçent Eva Zangerle, şarkılarda öfke aktaran kelimelerin daha yaygın hale gelme nedeni olarak müziğin toplumun bir aynası olarak "toplum ve kültürdeki daha genel değişiklikleri yansıtmasına" işaret etti.

Zangerle, "Son 40 yılda, mağazadan plak satın almaktan, telefondan yayın platformlarında yüz milyonlarca şarkı arasından seçim yapabilmeye kadar giden bir değişime tanık olduk. Bu durum müziğin tüketilme şeklini de değiştirdi." dedi.

Zangerle ve araştırma ekibi ayrıca şarkı sözlerinin zaman içinde daha duygusal ve kişisel hale geldiğini tespit etti.

R&B, pop ve country şarkılarında da duygusal açıdan olumsuz sözlerin kullanımında artış görüldü.

Araştırmanın detayları Scientific Reports dergisinde yayımlandı.

Kaynak: AA

Avusturya, Kültür, Müzik, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şarkı Sözleri Öfkeli ve Tekrarlı Hale Geliyor - Son Dakika

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