Buray, Uluslararası Silifke Müzik ve Folklor Festivali'nde Sahne Aldı

Şarkıcı Buray, bu yıl 51'incisi kutlanan "Uluslararası Silifke Müzik ve Folklor Festivali" kapsamında Mersin'in Silifke ilçesinde sahneye çıktı.
Göksu Parkı'nda organize edilen konserde hayranlarıyla buluşan Buray, sevilen şarkılarını seslendirdi.
Buray, seslendirdiği şarkılarıyla vatandaşların beğenisini kazandı.
Katılımcılar da telefon ışıklarını açarak şarkılara eşlik etti.
Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut, konserin ardından Buray'a plaket takdim etti.
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