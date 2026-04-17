Şarkıcı Rıza Tamer apar topar hastaneye kaldırıldı! Durumu ciddi
Şarkıcı Rıza Tamer apar topar hastaneye kaldırıldı! Durumu ciddi

17.04.2026 10:12
Ünlü şarkıcı Rıza Tamer, Bodrum’daki evinde akşam saatlerinde rutin kullandığı ilaçları içtikten sonra aniden fenalaştı. Ambulansla hastaneye kaldırılan şarkıcının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Muğla’nın Bodrum ilçesine bağlı Konacık Mahallesi’nde yaşayan Rıza Tamer’in sağlık durumu sevenlerini endişelendirdi. İddialara göre, rutin olarak kullandığı ilaçları aldıktan sonra dinlenmek üzere sırtüstü uzanan sanatçı, bir süre sonra aniden fenalaştı.

Yaşanan bulantının ardından solunum sıkıntısı çektiği öne sürülen Tamer için yakınları sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, ünlü sanatçıya ilk müdahaleyi evinde yaptı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Bodrum Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Tamer, burada yapılan değerlendirmelerin ardından ileri tetkik ve tedavi amacıyla Bodrum’daki özel bir hastaneye sevk edildi.

DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR

Muğla Gazetesi'nin haberine göre; Rıza Tamer’in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, tedavisinin sürdüğü ve gelişmelerin yakından takip edildiği belirtildi.

RIZA TAMER KİMDİR?

Rıza Tamer, ilk kez Popstar Türkiye'nin ikinci sezonunda gösterdiği performansla adını duyurdu. Yarışma süresince sergilediği sahne enerjisi ve güçlü sesiyle dikkat çeken sanatçı, finalde üçüncülük elde ederek geniş bir hayran kitlesi kazandı.

Aslen Kahramanmaraş doğumlu olan Tamer, müzik kariyerini geliştirmek amacıyla İstanbul'a taşındı. Yarışmaya katıldığı yıllarda 20'li yaşlarının başında olduğu bilinen sanatçının, günümüzde 30'lu yaşlarının sonlarında olduğu tahmin ediliyor.

Popstar deneyiminin ardından, müzik çalışmalarına devam eden Rıza Tamer, bir single çalışması yayımlasa da bu proje beklenen çıkışı getirmedi. Ancak canlı performansları, sahne etkinlikleri ve özel organizasyonlardaki çalışmalarıyla adını unutturmayan sanatçı, müzik sektöründe aktif olmayı sürdürdü.

Son olarak, "Benden Sonra" isimli duygusal parçasıyla yeniden gündeme gelen Rıza Tamer, sosyal medya platformlarında büyük ilgi gördü. Şarkının sözleri ve yorumuyla dikkat çeken sanatçı, bu çıkışıyla özellikle genç dinleyici kitlesinin ilgisini yeniden çekmeyi başardı.

