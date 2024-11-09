Şarkışla\'da 2 Bin Fidan Dikildi

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Sivas'ın Şarkışla ilçesinde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü etkinliği kapsamında 2 bin fidan toprakla buluşturuldu.

Tarım ve Orman Bakanlığının "Geleceğe Nefes, İnsanlığa Nefes" fidan dikim kampanyası kapsamında ilçeye bağlı İğecik köyünde etkinlik düzenlendi.

Etkinliğe katılan Şarkışla Kaymakamı Samet Öztürk, gelecek nesillere daha yeşil bir dünya bırakmak için bu tür projelere destek vermeye devam edeceklerini söyledi.

Şarkışla Belediye Başkanı Kasım Gültekin de ağaçlandırma çalışmalarının önemini vurgulayarak, emeği geçenlere teşekkür etti.

Etkinliğe Ağaçlandırma ve Toprak Muhafaza Şefi Ayşe Özer, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Mustafa Akar, İlçe Emniyet Müdürü Alparslan Öcal, daire müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.