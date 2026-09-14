Şarkışla\'da 6 bin 413 öğrenci ve 584 öğretmen dersbaşı yaptı

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde ilk ve ortaöğretim kurumlarında 2026-2027 eğitim-öğretim yılı için ilk ders zili çaldı.

İlçede 6 bin 413 öğrenci ve 584 öğretmen düzenlenen törenle dersbaşı yaptı.

Şarkışla Kaymakamı Zekeriya Murat Şahan ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Ekrem Yurt, 15 Temmuz Milli İrade İmam Hatip Ortaokulu'nda düzenlenen törene katıldı.

Programda 8. sınıf öğrencisi Ömer Dinç tarafından Kur'an-ı Kerim tilaveti okundu, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Mehmet Emin Taşkın tarafından dua edildi.

Okul Müdürü İlknur Demir ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Ekrem Yurt yaptıkları konuşmada yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını diledi.

Kaymakam Şahan ise öğrencilere başarılı bir eğitim yılı geçirmeleri temennisinde bulunarak öğretmen ve velilere başarılar diledi.

İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından 5. sınıfa başlayan öğrenciler, 8. sınıf öğrencileri tarafından güllerle karşılandı.

İlk ders zilini ise Şarkışla Kaymakamı Murat Şahan çaldı.