Şarkışla'da Kurban Bayramı Coşkusu

26.05.2026 18:02
Şarkışla'da kaymakamlık ve belediye bayramlaşma programı düzenledi. Kaymakam Şahan ve Belediye Başkan Vekili Özdemir vatandaşlarla bayramlaştı. Vali Şimşek ise denetim noktasında trafik ekiplerini ziyaret etti.

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde kaymakamlık ve belediye tarafından bayramlaşma programları düzenlendi.

İlçe Kaymakamı Zekeriya Murat Şahan'ın ev sahipliğinde Öğretmenevinde gerçekleştirilen programa, ilçe protokolü, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

Programda katılımcılarla bayramlaşan Şahan, herkesin Kurban Bayramı'nı tebrik ederek, sağlıklı ve huzurlu bayramlar diledi.

Şarkışla Belediyesi tarafından belediye hizmet binasında düzenlenen geleneksel bayramlaşma programında ise Belediye Başkan Vekili İsmet Özdemir, belediye personeli, meclis üyeleri ve vatandaşlarla bayramlaştı.

Öte yandan Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Şarkışla ilçe girişindeki uygulama noktasında görev yapan emniyet ve jandarma ekiplerini ziyaret etti.

Denetim noktasında durdurulan araçlardaki sürücü ve yolcularla bayramlaşan Şimşek, vatandaşları emniyet kemeri kullanımı ve trafik kurallarına uyulması konusunda uyardı.

Kaynak: AA

