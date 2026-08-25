Şarkışla'da Ev Yangını: 1 Kişi Dumandan Etkilendi
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde bir evde çıkan yangında 75 yaşındaki Sadık Akar dumandan etkilendi.
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde müstakil evde çıkan yangında dumandan etkilenen 1 kişi tedavi altına alındı.
Kale Mahallesi Arı Sokak'ta Sadık Akar'a (75) ait müstakil evde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Yangında dumandan etkilenen Akar, sağlık ekiplerince Şarkışla Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Şarkışla Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Yangın nedeniyle evde hasar oluştu.
Kaynak: AA
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