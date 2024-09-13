Şarkışla'da Koç Festivali Düzenlendi - Son Dakika
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Şarkışla'da Koç Festivali Düzenlendi

Şarkışla\'da Koç Festivali Düzenlendi

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde Kangal Akkaraman Koç Festivali’nde en yüksek koç 76 bin liraya satıldı.

13.09.2024 19:48
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Sivas'ın Şarkışla ilçesinde koç festivali düzenlendi.

Türkiye'nin en büyük canlı hayvan pazarlarından biri olan Şarkışla Canlı Hayvan Pazarı'nda Kangal Akkaraman Koç Festivali düzenlendi.

Sivas Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği ve Şarkışla Belediyesi ile Sivas Tarım ve Orman Müdürlüğünün düzenlediği, 64 yetiştiricinin katıldığı müzayede ilgi gördü.

25 bin liradan başlayan açık artırma usulü ile gerçekleştirilen müzayedede alıcılar ve satıcılar bir araya geldi.

Müzayedede en yüksek fiyatlı koç 76 bin liraya alıcı buldu.

Festivale Sivas Vali Yardımcısı Yakup Tatoğlu, Şarkışla Kaymakamı Samet Öztürk, Şarkışla Belediye Başkanı Kasım Gültekin, Sivas Tarım ve Orman Müdürü Seyit Yıldız, Sivas Damızlık Koyun Keçi Yetiştiriciler Birliği Başkanı Mehrali Deliktaş ve ilçe protokolü katıldı.

Kaynak: AA

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