Şarkışla'da lise öğrencileri Bayrak Tepe'ye tırmandı - Son Dakika
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Şarkışla'da lise öğrencileri Bayrak Tepe'ye tırmandı

Şarkışla\'da lise öğrencileri Bayrak Tepe\'ye tırmandı

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde düzenlenen organizasyonda lise öğrencileri, 19 Mayıs etkinlikleri kapsamında Bayrak Tepe'ye tırmandı. Zirvede Türk bayrağı açıldı ve katılımcılar Muhsin Yazıcıoğlu'nun anı evini ziyaret etti. Gençlik ve Spor İlçe Müdürü, dağcılık sporunun kentte gelişmesi için çalıştıklarını belirtti.

11.05.2024 10:15
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Sivas'ın Şarkışla ilçesinde Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünce düzenlenen organizasyonda lise öğrencileri, Elmalı köyünde bulunan 1800 rakımlı Bayrak Tepe'ye tırmandı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Şarkışla Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri ve Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü personelinin katıldığı tırmanışta zirvede Türk bayrağı açıldı. Tırmanışın ardından katılımcılar Muhsin Yazıcıoğlu'nun anı evini ziyaret etti.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Akıner Haspolat, dağcılık sporunun kentte gelişmesi için gayret gösterdiklerini belirterek, "Bu doğrultuda lise öğrencileri ve personele güzel bir etkinlik gerçekleştirdik." dedi.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Şarkışla'da lise öğrencileri Bayrak Tepe'ye tırmandı - Son Dakika
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