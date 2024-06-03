Sivas\'ın Şarkışla ilçesinde mahsur kalan kedi yavrusu itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde telefon direği üzerinde mahsur kalan kedi yavrusu itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
???????Yukarı Mahallesi Eski Hastane Caddesi'nde telefon direğinde kedi yavrusunun mahsur kaldığını gören vatandaşlar, durumu Şarkışla Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi.
İtfaiye ekipleri merdiven yardımıyla çıktıkları direkteki kediyi mahsur kaldığı yerden kurtardı.
Kedi yavrusu daha sonra doğal ortamına bırakıldı.
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