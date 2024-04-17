Sivas'ın Şarkışla ilçesinde öğrenciler tarafından ebabil kuşu bulundu
Mehmet Emin Tuna Ortaokulu öğrencileri okul bahçesinde uçamayan bir kuş gördü. Kuşu okul idaresine götüren öğrenciler, daha sonra doğal ortamına bıraktı.
6. Sınıf öğrencileri Zehra Kevek ve Zeliha Topçu, teneffüs zili çaldığı sırada bahçeye çıktıklarında hareketsiz halde yerde gördükleri kuşu hemen okul idaresine götürdüklerini söylediler.
Müdür Yardımcısı Alper Taha Duğan ise öğrencilerin kuşun Ebabil olduğunu öğrenince çok şaşırdıklarını belirterek, "Ömrünün çoğunluğunu havada geçiren Ebabil kuşunun susuz kaldığı için yorgun düştüğünü tahmin ediyoruz. Çünkü gözle görülebilen bir yarası yoktu. Tekrar doğal ortamına saldık." dedi.
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