Sivas'ın Şarkışla ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.
A.E'nin (57) kullandığı 05 DZ 606 plakalı otomobil, Sivas-Kayseri kara yolu Kızılcakışla köyü yol ayrımında O.T. (32) yönetimindeki 23 AEZ 916 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücüler ile araçta bulunan M.T. (3) ve A.Y.T. (32) yaralandı.
Yaralılar, ambulanslara Şarkışla Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Şarkışla'da Trafik Kazası: 4 Yaralı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?