Şarkışla'da Zabıta Market Denetimi

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Sivas'ın Şarkışla ilçesinde zabıta ekipleri marketlerde denetim yaptı.

Şarkışla Belediyesi zabıta ekipleri, marketlerde ürün gramajı raf ve kasa fiyat uyumu, ürünlerin son kullanma tarihleri, hijyen ve düzen standartlarına uyum konusunda denetim gerçekleştirdi.

Denetimlerde bazı marketlerde kasa ve reyon fiyatları arasında uyumsuzluklar tespit edildi.

Eksik veya kusurlu bulunan ürünler reyonlardan kaldırılırken hijyen ve düzen koşullarına uymayan işletmelere de ihtarname yapıldı.

Şarkışla Belediyesi zabıta ekipleri, halkın sağlığını ve haklarını koruma amacı taşıyan denetimlerin devam edeceğini belirtti.