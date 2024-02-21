Şarkışla Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Murat Çiçek, Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz'u ziyaret etti - Son Dakika
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Şarkışla Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Murat Çiçek, Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz'u ziyaret etti

Şarkışla Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Murat Çiçek, Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz\'u ziyaret etti

Şarkışla Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Murat Çiçek, Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz'u makamında ziyaret ederek, Şarkışla'nın gelişimi ve esnafının refahı için gösterdiği çabalardan dolayı teşekkür etti. Oğuz da Şarkışla için elinden gelenin en iyisini yapmaya gayret gösterdiğini belirtti ve ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Çiçek, ziyarette Başkan Oğuz'a plaket takdim etti.

21.02.2024 15:48
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Şarkışla Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Murat Çiçek, Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz'a ziyarette bulundu.

Başkan Oğuz'u makamında ziyaret eden Çiçek, Şarkışla'nın gelişimi ve esnafının refahı için gösterdiği çabalardan dolayı Oğuz'a teşekkür etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Oğuz da bu zamana kadar Şarkışla için elinden gelenin en iyisini yapmaya gayret gösterdiğini belirtti.

Çiçek, ziyarette Başkan Oğuz'a plaket takdim etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Şarkışla Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Murat Çiçek, Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz'u ziyaret etti - Son Dakika

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