Şarkışla Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Murat Çiçek, Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz\'u ziyaret etti

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Şarkışla Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Murat Çiçek, Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz'a ziyarette bulundu.

Başkan Oğuz'u makamında ziyaret eden Çiçek, Şarkışla'nın gelişimi ve esnafının refahı için gösterdiği çabalardan dolayı Oğuz'a teşekkür etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Oğuz da bu zamana kadar Şarkışla için elinden gelenin en iyisini yapmaya gayret gösterdiğini belirtti.

Çiçek, ziyarette Başkan Oğuz'a plaket takdim etti.