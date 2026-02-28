Şarkışla Hayvan Pazarı Soğuk Hava Nedeniyle Etkilendi - Son Dakika
Şarkışla Hayvan Pazarı Soğuk Hava Nedeniyle Etkilendi

Şarkışla Hayvan Pazarı Soğuk Hava Nedeniyle Etkilendi
28.02.2026 13:20
Şarkışla'da hayvan pazarı, kar ve soğuk nedeniyle hareketliliğini kaybetti; üreticiler ateş yaktı.

SİVAS'ın Şarkışla ilçesindeki Türkiye'nin en büyük hayvan pazarı, soğuk hava ve kar yağışından olumsuz etkilendi. Üreticiler, hayvanlarını soğuktan korumak için ateş yaktı.

Her hafta cumartesi günü kurulan ve saat 04.00'te kapılarını açan Şarkışla Canlı Hayvan Pazarı olumsuz hava koşullarından etkilendi. Küçükbaş ve büyükbaş hayvanda yaklaşık 10 bin kapasiteye sahip pazarda, olumsuz hava şartları nedeniyle beklenen hareketlilik yaşanmadı. Pazara gelen üreticilerin, soğuktan korunmak için ateş yakarak ısınmaya çalıştığı görüldü. Bazı yetiştiriciler büyükbaşları kar yağışından korumak için brandayla önlem alırken, bazılarının ise hayvanlarını ateş yakarak ısıtmaya çalıştığı gözlendi.

'ÇETİN KIŞ ŞARTLARI VAR'

Kayseri'den pazara geldiğini belirten Mahmut Işık, "Pazarın durumu işler acısı, görüyorsunuz müşteri yok. Bugün hava şartlarından dolayı böyle, yoksa normalde müşterimiz gelir" dedi.

Gemerek'ten geldiğini söyleyen Mahmut Doğan ise "Hayvan pazarına saat 4 gibi geldim. Hava yağışlı, görüyorsunuz. Yağışlardan dolayı şu an alıcı da yok, pek satış da yok. Bekliyoruz. Küçükbaş hayvanlar 7 bin 500 ile 10 bin lira arasında, hayvana göre değişiyor" diye konuştu.

Şarkışla'da hayvancılık yapan Göktuğ Yıldız da üretime odaklandıklarını ifade ederek, "Küçükbaş damızlık yetiştiriyoruz. Ticaret yaptığımız zamanlar oluyor ama şu an koyunlarımız kuzuluyor, onların peşindeyiz. Çetin kış şartları var, ulaşımda aksamalar yaşanıyor. Dışarıdan gelecek müşteri önemli ama hava şartlarından dolayı pazara gelemiyorlar. Geçen hafta hava iyiydi, satış çoktu. Genel manada kötü diyemeyiz; emek veriyoruz, sabrediyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

