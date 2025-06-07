Şarköy\'de Cankurtaran Eğitimleri Tamamlandı

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde mavi bayraklı plajlarda görev yapacak cankurtaranlara eğitim verildi.

Şarköy Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen eğitim programında ilçedeki 8 mavi bayraklı plajda görev alacak cankurtaranlara görevleri hakkında bilgiler verildi.

Cankurtaranlara, Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu cankurtaran yönetmeliği kapsamında cankurtaran görev yetki ve sorumlulukları, yönetmelik kapsamında kullanılması gereken araç gereç ve tıbbi malzemeler, alınacak güvenlik tedbirleri, olaylara müdahale şekilleri, sağlık ve güvenlik birimleri ile iletişim konuları anlatıldı.

Ardından cankurtaranlara kazazedeye müdahale konusunda tatbikat yaptırıldı.

Programa katılan Şarköy Kaymakamı Ahmet Naci Helvacı, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'ne katkılarından dolayı teşekkür etti.