Şarköy'de Hıdrellez etkinliği düzenlendi - Son Dakika
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Şarköy'de Hıdrellez etkinliği düzenlendi

Şarköy\'de Hıdrellez etkinliği düzenlendi

Trakya ve Trak Kültürünü Koruma ve Yaşatma Derneği tarafından Şarköy ilçesinde Gaziköy Mahallesi'nde Hıdrellez etkinliği düzenlendi. Etkinlikte Hıdrellez ateşi yakıldı ve müzik eşliğinde devam etti. Şarköy Kaymakamı Ahmet Naci Helvacı da programa katıldı. Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar ise Barbaros Mahallesi'nde belediyeye ait otel ve tesislerde devam eden çalışmaları denetledi ve kısa sürede tamamlamayı hedeflediklerini belirtti.

06.05.2024 14:21
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Şarköy ilçesinde Hıdrellez etkinliği düzenlendi.

Trakya ve Trak Kültürünü Koruma ve Yaşatma Derneğince Gaziköy Mahallesi'nde düzenlenen etkinlikte Hıdrellez ateşi yakıldı.

Etkinlik müzik eşliğinde devam etti. Programa Şarköy Kaymakamı Ahmet Naci Helvacı da katıldı.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Nallar, çalışmaları inceledi

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar, devam çalışmaları denetledi.

Nallar, Barbaros Mahallesi'nde belediyeye ait otel ve tesislerde devam eden çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi aldı.

Çalışmaların kısa sürede tamamlamayı hedeflediklerini ifade eden Nallar, kendilerine destek olan herkese teşekkür etti.

Kaynak: AA

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