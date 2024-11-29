Şarköy\'de Jandarmadan Sahte İçki Operasyonu: 1165 Litre Ele Geçirildi

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TEKİRDAĞ'ın Şarköy ilçesinde jandarmanın iki evde yaptığı aramada 1165 litre sahte içki ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Şarköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı çalışmada A.A. ve O.A.'nın İğdebağları Mahallesi'ndeki evlerinde sahte içki bulunduğu belirlendi. A.A.'nın evinde yapılan aramada 365 litre, O.A.'nın evinde ise 800 litre sahte şarap ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.