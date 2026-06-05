Şarköy\'de Kayıp Kişi Denizde Bulundu

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde kayıp olarak aranan kişi denizde ölü bulundu.

İstiklal Mahallesi'nde bir kişinin denizde hareketsiz olduğunu fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler tarafından sudan çıkarılan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Araştırma sonucu cesedin, hakkında kayıp ihbarı bulunan B.D'ye ait olduğu tespit edildi.

B.D'nin cesedi, otopsi için Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi morguna götürüldü.