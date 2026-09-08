Şarköy\'de Kaymakam Erdoğan üzüm hasadı yapan üreticilerin sorunlarını dinledi

Şarköy Kaymakamı Aydın Erdoğan, üreticilerle bir araya geldi.

Şarköy Kaymakamı Aydın Erdoğan, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Yalçın Güz, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Süleyman Mutlu ve Çınarlı Mahalle Muhtarı Coşkun Tekin, üreticilerle buluştu.

Üzüm hasadı yapan üreticiler, Erdoğan'a ürünlerin satış ve pazarlama süreci hakkında bilgi verdi.

Kaymakam Erdoğan, mahalle merkezinde üreticilerle görüşerek Çınarlı'nın tarımsal üretim yapısı hakkında bilgi aldı, vatandaşların talep ve görüşlerini dinledi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli tarafından bağlarda görülen hastalık ve zararlılar, bunların üretime etkileri ve mücadele yöntemleri hakkında bilgi verildi.