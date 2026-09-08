Şarköy'de olumsuz hava şartları nedeniyle bugün denize giriş yasaklandı
Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle bugün plajlarda denize girilmesi yasaklandı. Valilik açıklamasıyla duyurulan yasağa uyulması istendi; polis ve jandarma ekipleri bölgede denetim yapacak.
Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde olumsuz hava şartları nedeniyle bugün denize girilmesi yasaklandı.
Valilikten yapılan açıklamada, olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle bugün ilçedeki plajlarda denize girilmesinin yasaklandığı belirtildi.
Açıklamada, vatandaşlardan yasağa uymaları istendi.
Polis ve jandarma ekipleri, bölgede denetimlerde bulunacak.
Kaynak: AA
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