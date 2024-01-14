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Şarköy'de Otomobilinde Uyuşturucu Bulunan Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Şarköy'de Otomobilinde Uyuşturucu Bulunan Şüpheli Gözaltına Alındı

Şarköy ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, durumundan şüphelendikleri bir otomobili durdurarak arama yaptı. Yapılan aramada, otomobilde bir miktar uyuşturucu ele geçirildi ve otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

Şarköy\'de Otomobilinde Uyuşturucu Bulunan Şüpheli Gözaltına Alındı
14.01.2024 - 14:41,
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Şarköy ilçesinde otomobilinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İstiklal Mahallesi'nde durumundan şüphelendiği bir otomobili durdurdu.

Ekipler, araçta yaptıkları aramada bir miktar uyuşturucu ele geçirdi.

Otomobil sürücüsü Y.Ö. gözaltına alındı.

-Üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen 2 zanlı gözaltına alındı

Çerkezköy ilçesinde üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Fatih Mahallesi'nde durumundan şüphelendiği C.E. ve S.A'yı durdurdu.

Şüphelilerin üst aramasında bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Zanlılar gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Gözaltı, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Şarköy'de Otomobilinde Uyuşturucu Bulunan Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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