Şarköy\'deki Yangın Kontrol Altına Alındı

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde makilikte çıkan yangın kontrol altına alındı.
Uçmakdere Mahallesi'ndeki makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Tekirdağ Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın, ekiplerin karadan ve havadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Bölgede soğutma çalışması sürüyor.
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