Sarkozy'ye Libya Davasında 7 Yıl Hapis Cezası İstendi - Son Dakika
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Sarkozy'ye Libya Davasında 7 Yıl Hapis Cezası İstendi

Fransa eski Cumhurbaşkanı Sarkozy hakkında yolsuzluk davasında 7 yıl hapis cezası talep edildi.

27.03.2025 21:17
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Eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy hakkında, yolsuzlukla yargılandığı "Libya davası"nda 7 yıl hapis cezası istendi.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, 10 yılı aşkın süredir devam eden soruşturmanın ardından yılbaşında açılan Sarkozy ve 12 kişi hakkındaki davada savcılık, eski Cumhurbaşkanı'nın 7 yıl hapis cezasına çarptırılmasını istedi.

İddianamede, Sarkozy ile yargılanan eski İçişleri Bakanı Claude Gueant hakkında 6, yine eski İçişleri Bakanı Brice Hortefeux hakkında 3, eski Bütçe Bakanı ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un partisinden milletvekili olan Eric Woerth hakkında 1 yıl hapis cezası talep edildi.

Sarkozy, soruşturma sürecinin başından bu yana hakkındaki suçlamaları reddediyor.

Sarkozy'nin, Libya'nın eski lideri Muammer Kaddafi yönetiminden yasa dışı maddi destek almakla suçlandığı dava ocak ayında görülmeye başlanmış ve eski Cumhurbaşkanı'nın 10 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabileceği ifade edilmişti.

Sarkozy, yolsuzluktan yargılandığı "telekulak" davasında Aralık 2024'te 1 yıl ev hapsi cezasına çarptırılmıştı. Sarkozy'nin 1 yıllık hapis cezasını evde elektronik kelepçeyle geçirmesine ve 3 yıl seçilme hakkından mahrum bırakılmasına hükmedilmişti.

Olay

Fransa'da 2007-2012 yıllarında Cumhurbaşkanı olan Sarkozy'nin "2007'de cumhurbaşkanı seçim kampanyasını yürütmek için o zamanki Libya lideri Muammer Kaddafi'den yasa dışı maddi destek aldığı ve kampanyayı bu destekle yürüttüğü" ileri sürülüyor.

Sarkozy'nin 2006 sonu ile 2007 başında seçim kampanyasında Libya yönetiminden 50 milyon avro aldığı iddia ediliyor.

İddiaların ardından 2013'te olayla ilgili ön soruşturma açılmıştı. Sarkozy, 21 Mart 2018'de Paris'te gözaltına alınmış, ardından hakkında "seçim kampanyasına yasa dışı finansman sağlamak, yolsuzluk yapmak ve Libya kamu fonlarını gizlemek" iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı.

Öte yandan, Libya davasında tanık statüsündeki Fransız- Lübnan kökenli iş insanı Ziad Takieddine'nin de 2006 sonlarında Libya'dan Sarkozy'ye 5 milyon avro getirdiği öne sürülüyor.

Takieddine de önce Sarkozy'nin Libya'dan finansman aldığını savunmuş, 2020'de ifadelerini değiştirerek aksini iddia etmişti.

Sarkozy'nin Takieddine'ye kendisi hakkındaki suçlamaları çekmesi için en az 8 kişi aracılığıyla baskı yaptığından şüpheleniliyor.

Eski Fransa Cumhurbaşkanı'nın bunun için 608 bin avro harcadığı ileri sürülüyor.

Kaynak: AA

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