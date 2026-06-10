Saros Körfezi Yaz Sezonuna Hazırlanıyor

EDİRNE'nin Saros Körfezi'ne kıyısı bulunan Keşan ilçesine bağlı sahiller, yeni sezona hazırlanıyor. Keşan Doğa, Çevre ve Kültür (DOÇEK) Derneği Başkanı Hakan Eşme, Saros Körfezi'nin eşsiz doğasıyla bölgenin önemli turizm bölgelerinden biri olduğunu belirterek, "Yaz sezonu henüz tam anlamıyla başlamadı. Okulların tatile girmesiyle beraber yerli ve yabancı turistlerde gelmeye başlayacaklar. Her yıl olduğu gibi bu yılda körfezimiz birçok kişiyi ağırlayacak" dedi.

Mavi ve yeşilin buluştuğu eşsiz sahilleriyle öne çıkan Saros Körfezi, bu yılda yerli ve yabancı turistlere ev sahipliği yapacak. Berrak denizi, uzun kumsalları ve kıyı şeridiyle iç içe ormanlarıyla ziyaretçilerine farklı turizm imkanları sunan bölgedeki turist sayısında okulların tatile girmesiyle artış bekleniyor. Yabancı turistlerinde ilgi gösterdiği Saros Körfezi'nde temmuz ve ağustos ayları için otellerdeki rezervasyon oranları yüzde 60'a ulaştı.

'TEMENNİMİZ GELENLERİN TERTEMİZ BULDUKLARI GİBİ BIRAKMALARI'

Keşan DOÇEK Derneği Başkanı Hakan Eşme, Saros Körfezi'nin mavi ve yeşilin buluştuğu nadir bölgelerden biri olduğunu ifade ederek, "Biz Saros Körfezi'nde yaşıyoruz. Burayı çok seviyoruz. Tabii bizim sevdiğimiz kadar diğer insanların da sevmesini istiyoruz. Fakat geldiklerinde güzel bir bölgeyle karşılaşmalarını, geldikleri gibi bırakmalarını da talep ediyoruz. Saros Körfezi, dalış turizmine de açık bir körfez. Kendi kendini temizleyen ender yerlerden bir tanesi. Yaz sezonu henüz tam anlamıyla başlamadı. Okulların tatile girmesiyle beraber yerli ve yabancı turistlerde gelmeye başlayacaklar. Her yıl olduğu gibi bu yılda körfezimiz birçok kişiyi ağırlayacak. Tabii bu ağırlamanın getirdiği birtakım sıkıntılarda var. Bu sıkıntılar kalabalık kitle turizminin bölgemize bırakmış olduğu sıkıntılar. Çöpler, atıklar gibi. Bu konuda oldukça şikayet alıyoruz. Gelen kişilerin bu konuda özellikle duyarlı olmasını istiyoruz. Çünkü çok temiz bir bölgedeyiz. Çöpler çevre kirliliğine neden olduğu gibi, orman yangınlarına da sebep oluyor. Mikrobik anlamda da sıkıntılar ortaya çıkabiliyor. Özellikle hafta sonları büyük bir akın oluyor. Temennimiz gelenlerin tertemiz buldukları gibi bırakmaları" diye konuştu.

'İNSANLARINDA BU GÜZELLİKLERİ GÖRMESİNİ İSTİYORUZ'

Saros Körfezi'nin İstanbul'a yakınlığı nedeniyle öncelikli tercih sebeplerinden biri olduğunu dile getiren Eşme, "Saros Körfezi, İstanbul'a yakın olması, Trakya'nın en yakın bölgesinde ve en temiz denize sahip olması nedeniyle büyük talep görüyor. Sadece buradan değil yurt dışından da bölgemize gelenler var. Yaz aylarında bölge oldukça kalabalık bir nüfusa sahip oluyor. Korudağ gibi bir ormana, Saros Körfezi gibi eşsiz sahillere sahip olmak büyük avantaj. Biz bu mavi ve yeşilin buluşmasıyla gurur duyuyoruz. İnsanlarında bu güzellikleri görmesini istiyoruz. Saros Körfezi dalış turizmi konusunda da epey önde. İbrice Limanı'nda dalış okullarımızın bölgeye büyük bir cazibe merkezi yaratması ve bölgede dalış için çok uygun yerlerin bulunması bu bölgenin sadece yaz turizmi anlamında değil dalış turizmi anlamında da bir cazibe merkezi olduğunu gösteriyor" ifadelerini kullandı.