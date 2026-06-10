Saros Körfezi Yaz Sezonuna Hazırlanıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Saros Körfezi Yaz Sezonuna Hazırlanıyor

Saros Körfezi Yaz Sezonuna Hazırlanıyor
10.06.2026 14:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Keşan, Saros Körfezi'nde yaz sezonu öncesi turist artışı bekliyor. Doğa koruma vurgusu yapıldı.

EDİRNE'nin Saros Körfezi'ne kıyısı bulunan Keşan ilçesine bağlı sahiller, yeni sezona hazırlanıyor. Keşan Doğa, Çevre ve Kültür (DOÇEK) Derneği Başkanı Hakan Eşme, Saros Körfezi'nin eşsiz doğasıyla bölgenin önemli turizm bölgelerinden biri olduğunu belirterek, "Yaz sezonu henüz tam anlamıyla başlamadı. Okulların tatile girmesiyle beraber yerli ve yabancı turistlerde gelmeye başlayacaklar. Her yıl olduğu gibi bu yılda körfezimiz birçok kişiyi ağırlayacak" dedi.

Mavi ve yeşilin buluştuğu eşsiz sahilleriyle öne çıkan Saros Körfezi, bu yılda yerli ve yabancı turistlere ev sahipliği yapacak. Berrak denizi, uzun kumsalları ve kıyı şeridiyle iç içe ormanlarıyla ziyaretçilerine farklı turizm imkanları sunan bölgedeki turist sayısında okulların tatile girmesiyle artış bekleniyor. Yabancı turistlerinde ilgi gösterdiği Saros Körfezi'nde temmuz ve ağustos ayları için otellerdeki rezervasyon oranları yüzde 60'a ulaştı.

'TEMENNİMİZ GELENLERİN TERTEMİZ BULDUKLARI GİBİ BIRAKMALARI'

Keşan DOÇEK Derneği Başkanı Hakan Eşme, Saros Körfezi'nin mavi ve yeşilin buluştuğu nadir bölgelerden biri olduğunu ifade ederek, "Biz Saros Körfezi'nde yaşıyoruz. Burayı çok seviyoruz. Tabii bizim sevdiğimiz kadar diğer insanların da sevmesini istiyoruz. Fakat geldiklerinde güzel bir bölgeyle karşılaşmalarını, geldikleri gibi bırakmalarını da talep ediyoruz. Saros Körfezi, dalış turizmine de açık bir körfez. Kendi kendini temizleyen ender yerlerden bir tanesi. Yaz sezonu henüz tam anlamıyla başlamadı. Okulların tatile girmesiyle beraber yerli ve yabancı turistlerde gelmeye başlayacaklar. Her yıl olduğu gibi bu yılda körfezimiz birçok kişiyi ağırlayacak. Tabii bu ağırlamanın getirdiği birtakım sıkıntılarda var. Bu sıkıntılar kalabalık kitle turizminin bölgemize bırakmış olduğu sıkıntılar. Çöpler, atıklar gibi. Bu konuda oldukça şikayet alıyoruz. Gelen kişilerin bu konuda özellikle duyarlı olmasını istiyoruz. Çünkü çok temiz bir bölgedeyiz. Çöpler çevre kirliliğine neden olduğu gibi, orman yangınlarına da sebep oluyor. Mikrobik anlamda da sıkıntılar ortaya çıkabiliyor. Özellikle hafta sonları büyük bir akın oluyor. Temennimiz gelenlerin tertemiz buldukları gibi bırakmaları" diye konuştu.

'İNSANLARINDA BU GÜZELLİKLERİ GÖRMESİNİ İSTİYORUZ'

Saros Körfezi'nin İstanbul'a yakınlığı nedeniyle öncelikli tercih sebeplerinden biri olduğunu dile getiren Eşme, "Saros Körfezi, İstanbul'a yakın olması, Trakya'nın en yakın bölgesinde ve en temiz denize sahip olması nedeniyle büyük talep görüyor. Sadece buradan değil yurt dışından da bölgemize gelenler var. Yaz aylarında bölge oldukça kalabalık bir nüfusa sahip oluyor. Korudağ gibi bir ormana, Saros Körfezi gibi eşsiz sahillere sahip olmak büyük avantaj. Biz bu mavi ve yeşilin buluşmasıyla gurur duyuyoruz. İnsanlarında bu güzellikleri görmesini istiyoruz. Saros Körfezi dalış turizmi konusunda da epey önde. İbrice Limanı'nda dalış okullarımızın bölgeye büyük bir cazibe merkezi yaratması ve bölgede dalış için çok uygun yerlerin bulunması bu bölgenin sadece yaz turizmi anlamında değil dalış turizmi anlamında da bir cazibe merkezi olduğunu gösteriyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Saros Körfezi, Kültür, turist, Turizm, Güncel, Çevre, Yaşam, Keşan, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Saros Körfezi Yaz Sezonuna Hazırlanıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kaşla göz arasında alışveriş arabasından servet çaldılar Kaşla göz arasında alışveriş arabasından servet çaldılar
LGS sınavında 924 binden fazla öğrenciye beslenme paketi dağıtılacak LGS sınavında 924 binden fazla öğrenciye beslenme paketi dağıtılacak
Bir zamanlar patrondu, artık sokaklarda yaşıyor Bir zamanlar patrondu, artık sokaklarda yaşıyor
Gurbetçinin cinayet dosyası 4 yıl sonra yeniden açıldı: Katili kızının çizdiği resim ele verdi Gurbetçinin cinayet dosyası 4 yıl sonra yeniden açıldı: Katili kızının çizdiği resim ele verdi
ABD’ye alınmayan hakem, İstanbul’dan veryansın etti ABD'ye alınmayan hakem, İstanbul'dan veryansın etti
Şişli’de 10 yıl önce Aynur Kanbur’u öldürmeye giden şüphelinin görüntüleri ortaya çıktı Şişli'de 10 yıl önce Aynur Kanbur'u öldürmeye giden şüphelinin görüntüleri ortaya çıktı
Erman Toroğlu, Fenerbahçe için şampiyonluğun formülünü verdi Erman Toroğlu, Fenerbahçe için şampiyonluğun formülünü verdi
Eda Taşpınar’dan üstsüz paylaşım Eda Taşpınar'dan üstsüz paylaşım
Manisa’da ünlü modacı kötü koku üzerine girilen evinde ölü bulundu Manisa'da ünlü modacı kötü koku üzerine girilen evinde ölü bulundu
İrfan Can Kahveci’nin Dünya Kupası imajı büyük beğeni topladı İrfan Can Kahveci'nin Dünya Kupası imajı büyük beğeni topladı

15:22
Fenerbahçe, Aykut Kocaman’ı Cuma günü açıklayacak
Fenerbahçe, Aykut Kocaman'ı Cuma günü açıklayacak
15:05
Geri sayım başladı: Altının kaderi dakikalar sonra belli oluyor
Geri sayım başladı: Altının kaderi dakikalar sonra belli oluyor
14:57
Mert Hakan Yandaş kimseyi bulamayınca Yıldız Tilbe’ye sarıldı
Mert Hakan Yandaş kimseyi bulamayınca Yıldız Tilbe'ye sarıldı
14:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan kadın gazeteciye “Evli misin“ diye sordu, sonrası bomba
Cumhurbaşkanı Erdoğan kadın gazeteciye "Evli misin?" diye sordu, sonrası bomba
14:15
Trump: İran anlaşmayı müzakere etmek için çok vakit harcadı, şimdi bedelini ödeyecekler
Trump: İran anlaşmayı müzakere etmek için çok vakit harcadı, şimdi bedelini ödeyecekler
14:09
Kenan’dan “Para var huzur var“ dedirten hareket
Kenan'dan "Para var huzur var" dedirten hareket
13:25
A Milli Takım’da neler oluyor Kerem çıldırdı
A Milli Takım'da neler oluyor? Kerem çıldırdı
13:23
Koç Holding şirketlerine bir günde iki saldırı
Koç Holding şirketlerine bir günde iki saldırı
13:18
İYİ Parti’den istifa eden İstanbul Milletvekili Ersin Beyaz AK Parti’ye katıldı
İYİ Parti'den istifa eden İstanbul Milletvekili Ersin Beyaz AK Parti'ye katıldı
13:06
Fatoş Pınar Türker’in çıplak arama iddiasına başsavcılıktan yanıt
Fatoş Pınar Türker'in çıplak arama iddiasına başsavcılıktan yanıt
12:39
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Atatürk’ün kurduğu partiyi pavyon masasına düşürdüler
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Atatürk'ün kurduğu partiyi pavyon masasına düşürdüler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.06.2026 15:25:48. #7.12#
SON DAKİKA: Saros Körfezi Yaz Sezonuna Hazırlanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.