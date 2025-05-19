Saros\'ta Su Altı Tarih Müzesi\'ne Tank Batırılacak

Saros Körfezi'nde İbrice Limanı yakınlarında Yapay Resif Projesi kapsamında oluşturulan Su Altı Tarih Müzesi'ne M62 T model muharebe tankı batırılacak.

Bölgede dalış turizminin geliştirilmesi amacıyla Edirne Valiliği, Keşan Belediyesi ve Edirne Saros Turizm Altyapı Hizmet Birliği (ESTAB) işbirliğinde yürütülen çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda İbrice Limanı yakınlarında dalgıçların ilgisini çekmek ve yapay resif oluşturmak hedefiyle denizin derinliklerindeki Su Altı Tarih Müzesi'ne çeşitli araç ve objeler batırılıyor.

Bu kapsamda önümüzdeki günlerde batırılacak tank İbrice Limanı'na getirildi.

Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan, Saros'ta turizmin gelişmesi için önemli çalışmalar yapıldığını belirtti.

Batırılacak olan tankın deniz yaşamına ve dalış turizmine katkı sağlayacağını aktaran Özcan, şunları kaydetti:

"Yaklaşık 12-13 metre derinliğe yerleştirilecek tank, Türkiye'de şimdiye kadar en sığa batırılan batık olacak. Bu sayede yalnızca dalgıçlar değil, şnorkelle yüzen ziyaretçiler de bu eşsiz batığı rahatlıkla gözlemleyebilecek. Bu ay içerisinde denize indirilmesi planlanan proje, hem deniz yaşamına katkı sağlayacak hem de Keşan'da dalış turizmine yeni bir soluk getirecek."

Bölgede dalış turizminin gelişmesi amacıyla 2019'da Airbus A330 tipi yolcu uçağı da batırılmıştı.