Sarp Sınır Kapısı'nda Bayram Yoğunluğu
Sarp Sınır Kapısı'nda Bayram Yoğunluğu

01.06.2026 15:02
Kurban Bayramı'nda Sarp Sınır Kapısı'ndan 185 bin yolcu geçiş yaptı. En yoğun gün 28 Mayıs.

Türkiye'nin Gürcistan sınırındaki Sarp Sınır Kapısı'ndan, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde 185 bin 621 yolcu giriş ve çıkış işlemi yaptı.

Sarp Mülki İdare Amirliğinden alınan bilgiye göre, Artvin'in Kemalpaşa ilçesindeki Sarp Sınır Kapısı'nda, Kurban Bayramı tatilini kapsayan 23-31 Mayıs'ta yolcu geçişlerinde yoğunluk yaşandı.

Türkiye'nin farklı illerinden gelerek bayram tatillerini kimlikle giriş çıkış yapılabilen Gürcistan'da geçirmek isteyenler, sınır kapısında hareketliliğe neden oldu.

Tatil sürecinde sınır kapısından Türkiye'ye 93 bin 191 kişi giriş, 92 bin 430 kişi ise çıkış yaptı. Toplam geçiş sayısı ise 185 bin 621 olarak kayıtlara geçti.

Kurban Bayramı tatilinde otobüs, minibüs ve otomobil sınıfında ise 19 bin 674 araç sınır kapısından geçiş yaptı.

Araç geçişlerinde en yoğun gün ise 28 Mayıs oldu.

Kaynak: AA

