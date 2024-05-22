SASKİ, kaçak su kullanımını önlemek için denetimlere devam ediyor

Güncel

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), kent genelinde kaçak su kullanımının önlenmesine yönelik denetimlere devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamada, kaçak su kullanımının önlenmesine yönelik denetimlerin sıklaştırılacağı belirtildi.

Açıklamada, su maliyetlerinin artışına sebebiyet veren ve bilinçsiz tüketime yol açan kaçak kullanımların tespit edilmesi durumunda, yasal sürecin başlatılacağı kaydedildi.

Su kaynaklarının koruma altına alınacağı, kaçak kullanımdan kaynaklı kayıpların ortadan kaldırılacağı vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kaçak kullanımın engellenmesiyle, bilinçsiz su tüketiminin de önüne geçilecek. Su maliyetlerinin düşmesine katkı sağlayacak çalışmalar sonucunda elde ettiğimiz gelir ile şehrimize yeni projeler kazandıracağız. Aynı zamanda su maliyetlerini düşürerek, vatandaşlarımız için zaman içerisinde yeni su indirimleri de yapmayı hedefliyoruz. Sakarya'da yaşayan her bir vatandaşımızın hakkı olan su kaynaklarını kişilerin menfaati doğrultusunda kullanılmasının önüne geçeceğiz. Çalışmalarımızı gerçekleştirirken, üzerimizde bulunan sorumluluğun bilinciyle hareket edecek ve şehir genelinde kaçak kullanımı tamamen ortadan kaldıracağız."

SUBÜ 6. kuruluş yılını kutladı

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ), 6. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Rektör Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, yaptığı açıklamada, başarılarla dolu 6'ıncı yılı tamamlamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Öğrencilerin başarılarına değinen Sarıbıyık, "Akademisyenlerimiz yaptıkları araştırmalarla, yeni ufuklara yelken açtı. İdari personellerimiz ise yaptıkları özverili çalışmalarla, bu büyük aileyi daha da güçlendirdiler. Biz hep birlikte geleceğe umutla ve pozitif bakıyor, üniversitemizin bilginin beceriyle bütünleştiği bir çınar olacağına inanıyoruz. Gelecekte daha büyük başarılara imza atmak dileğiyle, 6'ıncı kuruluş yıl dönümün kutlu olsun." ifadelerini kullandı.

Sapanca Belediye Spor Kulübü, yüzmede madalyaları topladı

Sapanca Belediye Spor Kulübü yüzme branşındaki sporcular, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Sakarya'da düzenlenen müsabakadan derecelerle döndü.

Belediyeden yapılan açıklamada, antrenör Şenol Yıldız yönetiminde, Sapanca Belediyesi Gençlik Merkezi kapalı yüzme havuzunda çalışmalarını sürdüren yüzme kulübü öğrencilerinin, müsabakalardan birçok derece aldığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sapanca Belediye Başkanı Nihat Arda Şahin, sporcuları tebrik ederek, şunları kaydetti:

"Sadece sporcularımızı değil, bu başarılarda emeği olan velilerimizi de kutluyorum. Sapanca'da birbirinden yetenekli çocuklarımızın olduğundan da eminiz. Ümit ediyorum ki; Sapanca Belediye Spor Kulübü olarak spordaki bu atılımları, branşlarımızı arttırarak ilerlemeye devam edeceğiz. Bu gibi faaliyetler çocuklarımız ve gelecekleri için çok değerli. Biz Sapanca Belediyesi, olarak çocuklarımızın mutluluğu ve gelecekleri için elimizden geleni yapmaya hazırız."