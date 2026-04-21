Sason\'da Futsal Turnuvası Heyecanı

Batman'ın Sason ilçesinde "Ortaokullar Arası 2. Küme Futsal Turnuvası" yapıldı.

Sason Kapalı Spor Salonu'nda, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünün katkılarıyla düzenlenen turnuvaya, 9'u erkek, 8'i kız 17 takım katıldı.

Turnuvada erkekler kategorisinde Yücebağ Borsa İstanbul Yatılı Bölge Ortaokulu birinci olurken, Çilekli Ortaokulu ikinci, Yunus Emre Ortaokulu üçüncü oldu.

Kızlar kategorisinde ise Karşıyaka Kız Yatılı Bölge Ortaokulu birinci olurken, Yücebağ Borsa İstanbul Yatılı Bölge Ortaokulu ikinci, Yunus Emre Ortaokulu da üçüncülük elde etti.

İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Serdar Şahin, turnuvaya katılan öğrencilerin azim ve mücadelelerinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, bu tür organizasyonların gençlerin fiziksel gelişiminin yanı sıra takım ruhu, kardeşlik ve disiplin kazanmasına önemli katkı sağladığını belirtti.