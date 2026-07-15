Sason'da şehitler mevlit programıyla anıldı - Son Dakika
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Sason'da şehitler mevlit programıyla anıldı

Sason\'da şehitler mevlit programıyla anıldı
15.07.2026 16:07
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Batman'ın Sason ilçesinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Merkez Camisi'nde mevlit programı düzenlenerek şehitler anıldı. Programa kaymakam, belediye başkanı, askeri yetkililer ve vatandaşlar katıldı.

Batman'ın Sason ilçesinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mevlit programı düzenlenerek, şehitler anıldı.

Merkez Camisi'nde gerçekleştirilen programda, mevlit okundu, şehitler için dua edildi.

Programa, Kaymakam Furkan Başar, Belediye Başkanı İrfan Demir, Jandarma Komutanı Üsteğmen İsmail Tepe, Jandarma Tabur Komutanı Yarbay Murat Alver, İlçe Emniyet Amiri Serkan Şekerci, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

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