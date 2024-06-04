Sason kar tünelleri ve zengin florasıyla hayranlık uyandırıyor - Son Dakika
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Sason kar tünelleri ve zengin florasıyla hayranlık uyandırıyor

Batman'ın Sason ilçesindeki Mereto Dağı'nda oluşan kar tünelleri ve zengin bitki florası doğaseverleri etkiliyor. Karların altından yeşeren Muş Laleleri ve diğer bitki türleri kartpostallık manzaralar sunuyor. Doğa fotoğrafçıları uzun ve zorlu bir yolculuğu göze alarak bu güzellikleri görüntülemek için çaba sarf ediyor.

04.06.2024 12:56
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Sason kar tünelleri ve zengin florasıyla hayranlık uyandırıyor

BATMAN - Batman'ın Sason ilçesindeki 2 bin 973 rakımlı Mereto Dağı'nda kışın vadilerde 10 metreye kadar ulaşan karların erimesi sonucu oluşan mağaralar ve tüneller hayranlık uyandırırken karların altından yeşeren zengin flora ise doğaseverleri kendine hayran bıraktırıyor.

Havaların ısınmaya başlamasıyla birlikte Sason ilçesindeki karlar erimeye başladı. Bir yanda kış boyunca vadilere dolan karların içten içe erimesi ile birlikte oluşan kar tünelleri bir yanda karların altından yeşeren Muş Laleleri, sümbül ve birbirinden farklı pancar otları doğaseverlerin ilgisini çekiyor. Mağara ve tünellerin yanı sıra oluşan zengin bitki florası yöre sakinleri kadar doğa fotoğrafçılarının da ilgisini çekiyor.

Yaklaşık 1 ay içinde tamamen eriyip, kaybolması beklenen kardan mağara ve tünelleri görüntülemek isteyen doğa fotoğrafçıları bu manzara için uzun ve zorlu bir yolculuğu göze alıyor. Sason'dan araçla yaklaşık bir saat süren yolculuğun ardından Karayün köyüne ulaşan doğa fotoğrafçıları buradan da yaklaşık bir saatlik zorlu bir tırmanışa geçiyor.

Doğaseverlerden Sabahattin Atalay, kartpostallık manzaralarla karşılaştıklarını söyledi. Uzun ve meşakkatli bir yolculuğun ardından gördükleri manzara karşısında tüm yorgunluklarını unuttuklarını belirten Atalay, "Bölgemizin en yüksek rakımlı dağı olan 2 bin 983 rakımlı Mereto Dağı ve karşısında bulunan 2 bin 700 rakımlı Zoveser Dağı'nı gezdik. Özelikle bu zamanda yeni açan çiçekler, bitki türleri çok güzel bir görüntü veriyor bizlere" dedi.

Kış mevsimi boyunca vadilere kar dolduğunu aktaran Atalay, "Karların içten erimesiyle 5-6 metre yüksekliğinde tünel ve mağaralar oluştu. Kar tünelleri, birikmiş karların altından geçen akarsular nedeniyle oluşan tünellerdir. Çok güzel görüntüler oluşturuyor. Oluşan kar tünellerinde sıcaklık eksilerde. Dışarıda sıcaklık 30-40 derece iken içeride çok farklı bir atmosfere giriyorsunuz, eksi derecelerde üşüyoruz. Kartpostallık görüntüler oluşuyor. Bölge, aynı zamanda zengin bir bitki örtüsüne sahip. Doğa bize görsel bir şölen sunuyor. Karşılaştığımız bitkiler arasında özellikle Muş Lalesi çok güzel bir görüntü oluşturuyor. Çok çeşitli pancar türleriyle denk geliyoruz. Aynı anda hem yazı hem de kışı yaşıyoruz. Bir yanda yeşillikler bir yanda kar harika manzaralar sunuyor" şeklinde konuştu.

Doğaseverlerden Cahit Gökmen ise ilk defa Mereto ve Zoveser dağlarına çıktığını dile getirdi. Yorucu bir tırmanışın ardından gördükleri manzara karşısında yorgunluklarını unuttuklarını söyleyen Gökmen, "Uzun bir süre tırmandık ama hava o kadar güzel ve serin ki yorgunluğu hissetmedik bile. Kar tünellerinin olduğu bölgeye geldiğimizde ise karşılaştığımız kartpostallık görüntüler bizlere yorgunluğumuzu unutturdu" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Sason kar tünelleri ve zengin florasıyla hayranlık uyandırıyor - Son Dakika

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