SAT ve SAS Komandoları TEKNOFEST'te Gösteri Yaptı - Son Dakika
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SAT ve SAS Komandoları TEKNOFEST'te Gösteri Yaptı

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Deniz Kuvvetleri, TEKNOFEST Mavi Vatan'da etkileyici operasyon gösterileriyle izleyicileri büyüledi.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı Sualtı Taarruz (SAT) ve Sualtı Savunma (SAS) komandolarının TEKNOFEST Mavi Vatan'da düzenledikleri gösteriler, katılımcılara heyecan dolu anlar yaşattı.

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, Milli Savunma Bakanlığı ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ana yürütücülüğündeki TEKNOFEST Mavi Vatan, Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda gerçekleştiriliyor.

Festivalde SAT ve SAS komandoları çeşitli senaryoları icra ederek, Deniz Kuvvetleri Komutanlığının operasyonel kabiliyetini ortaya koydu.

Faaliyette, senaryo gereği Karadeniz'de sürüklenen serseri mayın, insansız deniz aracı (İDA) ve şüpheli cisimler, helikopterden denize atlayan personel tarafından etkisiz hale getirildi.

Diğer bir senaryoda da sahilde bir terörist tarafından kaçırılan rehine, SAT timinin ATAK botlarla düzenlediği baskınla kurtarıldı.

Gerçekleştirilen bir başka faaliyette, yüzen unsurlara örtülü taarruz ve limana sızma harekatı icra edildi. Su altından gelen taarruz dalgıçlar, gizlice limana sızarak, limandaki kritik su altı altyapılarını ve kabloları imha etti. Başarıyla gerçekleştirilen operasyonun ardından tim, karaya çıkarak Türk bayrağı açtı.

Son faaliyette gemiye çıkma ve gemiyi ele geçirme harekatına imza atıldı. Senaryo gereği terörist unsurlarca kaçırılan bir ticari gemi, komandoların operasyonuyla kurtarıldı.

"Disiplin şiarımız, görev aşkımız, bu ülkeye feda olsun canımız" anonsuyla tamamlanan gösteri izleyicilerden yoğun alkış aldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel SAT ve SAS Komandoları TEKNOFEST'te Gösteri Yaptı - Son Dakika

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