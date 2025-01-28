SatchVai Band İstanbul'da Konser Verecek - Son Dakika
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SatchVai Band İstanbul'da Konser Verecek

Steve Vai ve Joe Satriani, 25 Temmuz'da İstanbul'da hayranlarıyla buluşacak.

28.01.2025 18:47
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Rock ve metal dünyasının iki ünlü gitaristi Steve Vai ile Joe Satriani'nin bir araya geldiği SatchVai Band, İstanbul'da konser verecek.

Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, ikili 25 Temmuz'da KüçükÇiftlik Park'ta müzikseverlerle buluşacak.

Sanatçılara konserde, davulcu Kenny Aronoff, bas gitarist Marco Mendoza ve Pete Thorn eşlik edecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Joe Satriani, Satch/Vai turnesinden duyduğu heyecana işaret ederek, "Steve'le yeniden aynı sahneyi paylaşmayı dört gözle bekliyorum. Ne zaman birlikte çalsak gençliğimize, günün her saniyesini müzik yaparak, yiyip içerek geçirdiğimiz, en iyi versiyonumuz haline gelmek için birbirimize meydan okuyup, yardım ettiğimiz zamanlara gidiyorum. Sanırım bunu yapmayı hiç bırakmadık. SatchVai Band için doğru müzisyenleri bulmak ilk başta göz korkutucu bir görevdi, sonra heyecan verici oldu. Müzisyenler arasındaki kimyanın onları her zaman büyülü bir performans grubu yapacağı bir sır değil ve bu kimyayı Kenny, Marco ve Pete ile bulduk. Yaklaşan şovlar yalnızca solo çalışmalarımıza değil, aynı zamanda yeni albümümüzdeki müziğe de odaklanacak." ifadelerini kullandı.

Steve Vai ise Joe ile turneye çıkmanın her zaman bir zevk ve onur olduğunu aktararak, "Birlikte çalmayı en sevdiğim gitarist kendisi ve şimdi elimize bunu sahneye taşımak için bir fırsat daha geçti. İkimiz de kariyerlerimizin zirvesindeymişiz ve bu konser, dünyadaki en havalı enstrümanın, elektro gitarın kuvvetli bir kutlaması olacakmış gibi hissediyorum." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel SatchVai Band İstanbul'da Konser Verecek - Son Dakika

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