Satın aldığı motosikletin plakası \'sahte\' çıkan sürücüye 140 bin TL ceza kesildi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde trafik uygulamasında durdurulan motosikletin plakasının sahte olduğu tespit edildi. Motosikleti yeni satın alan sürücü Ömer Ş.'ye 140 bin TL ceza kesildi.

PLAKA SAHTE ÇIKTI

İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri, Adnan Menderes Bulvarı üzerinde motosiklet sürücülerine yönelik denetim gerçekleştirdi. Uygulama sırasında durdurulan 16 AAY 062 plakalı motosikletin evrakları incelendiğinde, plakanın bir otomobile ait olduğu, motosikletin tescilli plakasının ise 16 AYY 062 olduğu belirlendi. İncelemede, sürücü Ömer Ş.'nin motosikleti yeni satın aldığı ve plaka ile ruhsat bilgilerindeki farklılığı, fark etmediği öğrenildi.

PARA CEZASI KESİLDİ

Motosikleti satan kişi plakanın bir harfini yanlış söylediği için, sahte plaka olarak kayda geçeceği belirtilirken, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülen Ömer Ş.'ye 'Sahte plaka kullanmak' suçundan 140 bin TL idari para cezası uygulandı.