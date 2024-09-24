Şatıroğlu Sandıklı\'da Jeotermal Enerji Ziyareti

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Nevzat Şatıroğlu, Sandıklı Belediyesini ziyaret etti.

Burada, SANJET A.Ş Genel Müdürü Bahadır Seyman tarafından jeotermal suyun tek elden dağıtım sistemleri, Sandıklı Hüdai Kaplıcalarında Bulunan Termal Oteller ve Organize Sanayi Bölgesi hakkında sunum yapıldı.

Ziyaretin devamında, Şatıroğlu SANJET A.Ş Tek Elden Dağıtım Tesisine geçerek otomasyon sistemlerini yerinde inceledi, SANJET A.Ş'ye ait çiçek serası ve Kuru Gıda Üretim Tesisini ziyaret ederek burada yürütülen faaliyetler hakkında bilgi aldı.

Program çerçevesinde, Seralar Bölgesi'ndeki seralar ziyaret edilerek, jeotermal enerjiyle sağlanan ısınma ve seracılık faaliyetleri yerinde gözlemlendi.

Sandıklı Organize Sanayi Bölgesinde jeotermal ısı sistemlerinin üretildiği fabrikayı da ziyaret eden Şatıroğlu, son olarak bir otelde sera kuruluşları yatırımcılarıyla bir araya gelerek onların taleplerini dinledi.

Sandıklı Belediye Başkanı Adnan Öztaş, "Bu tür ziyaretler, şehrin jeotermal enerji potansiyelini daha da ileriye taşımak için büyük bir fırsat. Sandıklı olarak, tarım ve sanayi alanında önemli adımları birlikte atıyoruz. Bizler de bu süreçte elimizden gelen desteği vermeye devam edeceğiz." dedi.???????