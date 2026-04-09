Bitcoin'in Gizemli Yaratıcısı Satoshi Nakamoto'nun Adam Back Olduğu İddiası

09.04.2026 02:19
Ünlü gazeteci John Carreyrou'nun 18 aylık araştırması, Bitcoin'in yaratıcısının Adam Back olduğunu öne sürüyor. Ancak Back, bu iddiaları kesin bir dille reddediyor ve Satoshi olduğunu savunmuyor.

Bitcoin'in gizemli yaratıcısı Satoshi Nakamoto'nun kimliği hakkında yıllardır süren tartışmalara yeni bir boyut eklendi. Ünlü gazeteci John Carreyrou tarafından yürütülen 18 aylık kapsamlı bir araştırma, Satoshi'nin aslında ünlü İngiliz kriptograf Adam Back olduğunu öne sürüyor. Carreyrou, 40 sayfalık raporunda Back'in geçmişini ve dijital paranın ortaya çıkış sürecini detaylıca inceliyor, ancak Adam Back bu iddiaları kesin bir dille reddediyor.

Rapora göre, Adam Back'in 1990'lardaki Cypherpunk e-posta gruplarındaki siyasi görüşleri Bitcoin'in ideolojisiyle örtüşüyor ve Back, Hashcash sistemini geliştirerek Bitcoin teknik belgesinde referans gösterilen tek kişi olarak dikkat çekiyor. Araştırma, 2024'te mahkemede ortaya çıkan e-posta yazışmalarının sahte olduğunu iddia ediyor ve yapay zeka analizleri, her iki ismin yazım hataları ve noktalama alışkanlıklarının benzer olduğunu gösteriyor.

Carreyrou, El Salvador'daki bir konferansta Adam Back ile yüz yüze görüştü. Back, Bitcoin'in ortaya çıktığı dönemde kendi işiyle meşgul olduğunu ve cüzdan adreslerini bilmediğini savundu, ancak görüşme sırasındaki bir dil sürçmesi Carreyrou tarafından bilinçaltı bir itiraf olarak değerlendirildi. Back, sosyal medyada kesinlikle Satoshi olmadığını vurgulamaya devam ediyor, ancak sunulan tesadüfler zinciri teknoloji dünyasında geniş yankı buldu.

