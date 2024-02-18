SATSO Başkanı Akgün Altuğ, Söğütlü Ziraat Odasını ziyaret etti - Son Dakika
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SATSO Başkanı Akgün Altuğ, Söğütlü Ziraat Odasını ziyaret etti

SATSO Başkanı Akgün Altuğ, Söğütlü Ziraat Odasını ziyaret etti

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, Söğütlü Ziraat Odasını ziyaret ederek Oda Başkanı Fethi Er'den faaliyetler hakkında bilgi aldı. Altuğ, gelecek günlerde 2. Söğütlü Organize Sanayi Bölgesi ile ilgili yapılacak çalışmaları değerlendirdiklerini belirtti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Er, Altuğ'a desteklerinden ötürü teşekkür etti.

18.02.2024 18:41
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Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, Söğütlü Ziraat Odasını ziyaret etti.

Oda Başkanı Fethi Er'den faaliyetler hakkında bilgi alan Altuğ, gelecek günlerde 2. Söğütlü Organize Sanayi Bölgesi ile ilgili yapılacak çalışmaları değerlendirdiklerini söyledi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Er de desteklerinden ötürü Altuğ'a teşekkür etti.

Kaynak: AA

Organize Sanayi Bölgesi, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel SATSO Başkanı Akgün Altuğ, Söğütlü Ziraat Odasını ziyaret etti - Son Dakika

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