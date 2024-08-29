SATSO Başkanı Altuğ ve Serdivan Belediye Başkanı Çelik'ten 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı - Son Dakika
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SATSO Başkanı Altuğ ve Serdivan Belediye Başkanı Çelik'ten 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ ile Serdivan Belediye Başkanı Osman Çelik, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

29.08.2024 15:46
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Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ ile Serdivan Belediye Başkanı Osman Çelik, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Altuğ, mesajında, 30 Ağustos'un Türk milletini yok etmeye çalışanlara karşı milletin ebedi bekasının en önemli göstergesi, yüce milletin vatanseverliği ve kahramanlığıyla kazanılmış onurlu bir zafer olduğunu belirtti.

Altuğ, Türk ordusunun 26 Temmuz 1922'de başlayan ve 30 Ağustos'ta büyük bir zaferle taçlandırdığı Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin, tarihe altın harflerle yazılan en büyük kahramanlık destanlarından biri olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"102 yıl önce ülkemizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün başkumandanlığında koca bir millet kenetlenerek, Anadolu'nun bir Türk yurdu olduğunu tüm dünyaya ispat etmiş ve kendi tarihiyle birlikte dünya tarihine de yön vermiştir. Türk milleti her zaman vatanı ve milletinin varlığı söz konusu olduğunda, şartlar ne olursa olsun her türlü fedakarlığı yapmıştır. Zaferin ardından kurulan Cumhuriyet'imiz mücadelenin temel taşları olan cesaret, vatan sevgisi ve bağımsızlık inancıyla inşa edilmiştir. Bizler de birçok zorluk ve mücadele ile kurulan şanlı Cumhuriyet'imizin gelişimi için bu inançla çalışmaya devam edeceğiz."

Altuğ, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlayarak, Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, şehitlere Allah'tan rahmet dilediğini, gazileri minnetle andığını bildirdi.

Serdivan Belediye Başkanı Osman Çelik de 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın, milletin birlik ve beraberlik içinde büyük başarılar elde ettiğinin en önemli göstergesi olduğunu belirtti.

Bu zaferin sadece bir askeri başarı değil, aynı zamanda milli irade ve bağımsızlık mücadelesinin en önemli dönüm noktalarından biri olduğunu vurgulayan Çelik, "Bugün, bu toprakları bize vatan yapan, canları pahasına bağımsız ve özgür yaşamamızı sağlayan kahramanlarımızı saygı ve minnetle anıyoruz. Onların bizlere emanet ettiği bu vatanı daha ileri taşımak için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Çelik, Mustafa Kemal Atatürk'ü, şehitleri, Kurtuluş Savaşı'nın tüm kahramanları ile gazileri, saygı ve minnetle andığını kaydetti.

Kaynak: AA

Serdivan, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel SATSO Başkanı Altuğ ve Serdivan Belediye Başkanı Çelik'ten 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı - Son Dakika

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SON DAKİKA: SATSO Başkanı Altuğ ve Serdivan Belediye Başkanı Çelik'ten 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı - Son Dakika
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