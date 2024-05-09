SATSO Yönetimi Ferizli Belediye Başkanı Mehmet Ata\'yı ziyaret etti

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Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ ve yönetim kurulu üyeleri, Ferizli Belediye Başkanı Mehmet Ata'yı ziyaret etti.

Ziyarette Altuğ, belediye başkanı seçilen Ata'ya görevinde başarı dilerken, Ata ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

SATSO'nun çalışmaları hakkında bilgi veren Altuğ, şehrin menfaatleri doğrultusunda tüm belediyelerle ortak akıl bilinciyle işbirliği içerisinde olduklarını belirtti.

Altuğ, ilçenin Organize Sanayi Bölgesi (OSB) yatırımlarıyla büyük firmaları kendine çektiğini aktararak, Ata ile uyum içinde çalışacaklarına inandıklarını ifade etti.

Ata ise OSB bünyesine yapılacak yeni yatırımlara ilişkin istişare halinde olacaklarını kaydetti.