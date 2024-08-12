SAÜ Kampüsüne LED Ekran Yerleştirildi - Son Dakika
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SAÜ Kampüsüne LED Ekran Yerleştirildi

SAÜ Kampüsüne LED Ekran Yerleştirildi

Sakarya Üniversitesi'nde bilgi akışının hızlandırılması için kampüs girişine LED ekran yerleştirildi. Ekran, güncel durumlar, duyurular, etkinlikler ve acil durum bilgilerini anında paylaşacak.

12.08.2024 11:13
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Sakarya Üniversitesi'nde (SAÜ) bilgi akışının daha hızlı hale getirilmesi için kampüs girişine LED ekran yerleştirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, yeni eğitim-öğretim yılı hazırlıkları kapsamında kampüs yaşamının daha dinamik hale getirilmesi ve bilgi akışının hızlandırılması amacıyla önemli adım atıldı.

Kampüs girişine yerleştirilen modern LED ekran, öğrencilere ve personele çeşitli bilgilendirmeler sunmakla kalmayacak, aynı zamanda kampüs yaşamını renklendirmek ve hareketlendirmek için de kullanılacak.

Güncel durumlar, önemli duyurular, etkinlikler ve acil durum bilgileri LED ekran üzerinden anında paylaşılacak. Bu sayede herkes hızlı şekilde bilgi sahibi olabilecek ve zaman yönetimini daha etkin şekilde gerçekleştirebilecek.

LED ekranın en önemli işlevlerinden biri de güvenlik bilgilendirmelerini ve acil durum duyurularını hızlı ve etkili şekilde iletmek olacak. Ekran, kampüs içindeki güvenliği artırmak amacıyla acil durumlarda kritik bilgiler ve yönergeler paylaşacak. Bu, öğrenci ve personelin herhangi bir acil durumda gerekli adımları hızlıca öğrenmesini sağlayarak kampüs içindeki güvenliği güçlendirecek.

Üniversitenin çeşitli etkinliklerini, seminerlerini, konferanslarını ve sosyal aktivitelerini duyurmak için LED ekranın sağladığı görsel alan, kampüs yaşamını daha interaktif ve katılımcı hale getirecek. Ekranda kısa videolar, görseller ve animasyonlar aracılığıyla etkinlikler tanıtılacak, böylece öğrenciler ve personel düzenlenen aktiviteler hakkında daha fazla bilgi sahibi olacak.

Kaynak: AA

Sakarya Üniversitesi, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel SAÜ Kampüsüne LED Ekran Yerleştirildi - Son Dakika

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